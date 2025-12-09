Deux absents de taille et un retour majeur dans le groupe du PSG à Bilbao

Une tuile sans fin.

Le groupe du PSG pour la rencontre face à l’Athletic Club ce mercredi est tombé, et les nouvelles ne sont pas toutes bonnes. Comme attendu, Ousmane Dembélé est absent, la faute à un syndrome grippal dont il souffre depuis ce lundi. Tout juste remis d’une blessure au mollet, le Ballon d’or était entré en jeu lors des trois dernières rencontres des Parisiens, délivrant une passe décisive à Gonçalo Ramos lors de la victoire face au Stade rennais ce week-end.

Le retour de Lucas Chevalier attendra lui aussi. Touché à la cheville après un violent tacle de Lamine Camara fin novembre, Chevalier avait déjà loupé le match contre Rennes. Matveï Safonov enchaînera donc une deuxième titularisation. De quoi, peut-être, espérer bousculer un peu la hiérarchie des gardiens.

Plus grand monde en défense

Sans grande surprise, Lucas Beraldo et Achraf Hakimi, respectivement blessés depuis mi-septembre et début novembre, manqueront également à l’appel. À cette liste déjà fournie s’ajoute Lucas Hernandez, suspendu trois matchs par l’UEFA après son coup de coude volontaire sur Xavi Simons en fin de match contre Tottenham. Illia Zabarnyi est lui de retour, et s’expose à jouer pour la première fois avec Safonov, dans un climat de guerre russo-ukrainienne…

Seule éclaircie, Désiré Doué s’est remis de la blessure aux ischios qu’il traîne depuis fin octobre et sera bien de la partie au Pays basque.

C’est déjà ça de pris.

