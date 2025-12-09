- C1
Grosse sanction pour le récidiviste Lucas Hernandez
Privé de plat de résistance.
Coupable d’un coup de coude volontaire sur Xavi Simons en fin de match contre Tottenham, le défenseur du PSG Lucas Hernandez a écopé de trois matchs de suspension, a annoncé l’UEFA lundi soir.
Lourde sanction
Cette sanction vient fortement contrarier le déroulé de la compétition de l’international français, puisqu’il manquera le reste de la phase de ligue. À savoir les déplacements à Bilbao, au Sporting Portugal, et la réception de Newcastle au Parc, même si ces suspensions ne s’appliquent qu’à la Ligue des champions, pas à la Ligue 1 ni à la Coupe de France.
Ce mauvais geste avait déjà fait grincer des dents Luis Enrique. « Ce n’est pas la première fois, c’est bizarre parce que ce n’est pas normal, il faut en parler et savoir que c’est dangereux. Il faut savoir se contrôler », avait-il regretté au micro de Canal+. Il sait de quoi il parle : en juillet, Hernandez s’était rendu coupable d’un coup de coude en Coupe du monde des clubs face au Bayern.
Un coude épais dans l’eau.Paris devra-t-il encore faire sans Dembélé ?
