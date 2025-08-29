S’abonner au mag

Xavi Simons s'envole vers la Premier League

Xavi Simons s'envole vers la Premier League

En voiture Simons.

Si l’on s’attendait à ce que Xavi Simons atterrisse à Londres avant la fin du mercato, on avait encore des doutes quant à sa destination finale. Pisté de longue date par Chelsea, puis plus récemment par Tottenham, le numéro 10 du RB Leipzig a finalement signé ce vendredi pour les Spurs, selon les informations de L’Équipe et du Guardian. On peut le comprendre, les offensifs de Leipzig à Chelsea, ça fait rarement bon ménage.

Un pourcentage pour le PSG

Le joueur de 22 ans aurait déjà passé sa visite médicale dans le nord de Londres et devrait s’engager avec Tottenham jusqu’en 2030 pour un transfert estimé à 60 millions d’euros. Formé à la Masia puis arrivé libre au Paris Saint-Germain à l’âge de 16 ans, le milieu offensif a véritablement explosé avec le PSV Eindhoven avant de confirmer son niveau avec le RB Leipzig.

Après avoir prêté sa pépite néerlandaise en Bundesliga pendant plus d’un an et demi, le PSG avait finalement transféré Xavi Simons à Leipzig en janvier dernier. Un joli deal à 50 millions, qui devrait continuer de rapporter au club parisien grâce à un pourcentage sur la revente du joueur. À noter que Tottenham et le Paris Saint-Germain se retrouveront en phase de ligue de C1 cette saison.

L’occasion de jolies retrouvailles ?

Tottenham surprend Manchester City

