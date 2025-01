PSG : Xavi Simons va être transféré définitivement à Leipzig contre un beau chèque

Un vrai ping-pong.

Arrivé libre à Paris en 2019, parti libre au PSV en 2022, puis récupéré par Paris en 2023 – contre un montant situé entre quatre et six millions d’euros, grâce à une clause de rachat – pour être directement envoyé en prêt au RB Leipzig – un prêt d’une saison qui a été prolongé l’été dernier –, le bien nommé Xavi Simons va être définitivement acheté par le club allemand, selon une information de Bild confirmée par plusieurs médias français.

On parle d’un chèque de 50 millions d’euros assorti d’un bonus d’une trentaine de briques et d’un pourcentage à la revente. Ce qui serait une énorme plus-value pour le club de la capitale et un record de dépense pour le RasenBallsport, dont le plus gros transfert entrant était jusqu’ici Loïs Openda, lors du dernier mercato estival, contre une quarantaine de patates.

🚨🚨Le montage exact de la vente de Xavi Simons à Leipzig : 50M€ + 31M€ de bonus facilement atteignables + % sur la plus value à la revente 🤑 pic.twitter.com/lm5fEd4abr — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 30, 2025

Monté à Paris à 16 ans, le milieu offensif néerlandais a disputé, en tout et pour tout, onze parties avec l’équipe première parisienne (trois titularisations, dont une en Ligue 1, et une passe décisive, pour Kylian Mbappé, en Coupe de France sur la pelouse de Vannes). Outre-Rhin, il en est à 15 pions et 17 passes décisives en 60 apparitions.

Ce transfert va libérer un prêt au PSG, qui va donc pouvoir envoyer pour de bon l’encombrant Milan Škriniar à Fenerbahçe.

Xavi Simons sur son retour à Leipzig : « C'est ma décision »