L’Oracle a parlé : Rennes ne descendra pas en Ligue 2

La Bretagne sous l’eau, le Stade rennais sous la ligne de flottaison.

16es de Ligue 1, coincé entre Montpellier et ses 15 points (17e) et le duo Nantes – Saint-Étienne (14e et 15e avec 18 points), les Rouge et Noir entendent l’orage de la descente gronder au loin. Alors, dans un dernier élan de foi, les druides bretons ont consulté l’Oracle. Les anges (et démons) des commentaires So Foot ont parlé. Verdict : 64% disent non, Rennes ne descendra pas.

Mais quel est le fil d’Ariane qui va sauver Rennes alors que Sampaoli continue de tirer sur la corde ? Brice Samba qui est là pour mettre le couvercle sur la jarre des Danaïdes ? Bon, quand ton meilleur joueur du mois est un gardien qui vient de descendre de son Flixbus, il faut quand même se poser des questions.

Titans, Delphes et dieux du capitalisme

Sined69 mise tout sur le chaos et l’intervention divine : « Ça dépend si l’OL sauve ou pas sa peau devant la DNCG… » À moins qu’ils y échappent, les Gones risquent juste de finir dans le ventre de Cronos et de perdre un an en Ligue 2 (et Cherki).

Cockney, lui, nous rappelle pourquoi il est le meilleur entraîneur français avec sa vision de jeu, mais aussi pourquoi il est officiellement l’Oracle de Delphes : « S’ils finissent à l’une des deux dernières places, c’est certain. » Le destin a parlé, personne ne peut y échapper.

Grunaldo lui invoque un duel qui dépasserait les mortels, les dieux du capitalisme, les milliardaires s’affronteraient dans les bas-fonds de la Ligue 1 McDonald’s : « C’est une manœuvre de Pinault pour jouer les barrages et empêcher Arnault de monter en L1. » Pendant que Zuckerberg et Musk préparent leur combat MMA, en France, on déploie des Chevaux de Troie.

Jean-Marc Bosse Mal porte mal son pseudo puisqu’il file clé en main le plan pour sortir du labyrinthe : « Virer Sampaoli, acheter un attaquant, revendre Gouiri, prendre un 6 pour remplacer Santamaria (qui faisait le taf), choper un DC de métier et réveiller Blas. » Quelqu’un peut lui filer un CDD de directeur technique ?

RoqueSantaChibre, lui, a des vraies priorités comme l’indique son nom : « Moi, tout ce qui m’intéresse, c’est que Salma Hayek ne soit pas triste. » Nous aussi, mec.

sielleestdedanscestpareil invoque la sentence karmique : « Oui. Pour la peine de ne pas avoir prêté le Roazhon Park au Stade brestois, QUI, LUI, joue l’Europe. » Rennes a trahi le foot, l’univers trahit Rennes.

Enfin, Wagneau a déjà booké le plan de sauvetage : « Non. Parce qu’ils vont engager Pierre Sage pour une fin de saison en boulet de canon. » Après tout, ça a bien marché ailleurs.

Reste plus qu’à voir si les dieux du foot ont le même avis que l’Oracle.

