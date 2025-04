Pierre-Emile Højbjerg invité à l’Élysée avec le roi du Danemark

Ce n’est pas un poisson d’avril, promis.

Alors que ses coéquipiers se font punir par Roberto De Zerbi pour leur piètre prestation contre Reims, Pierre-Emile Højbjerg lui, déguste des petits fours à l’Élysée en belle compagnie. Le milieu de l’Olympique de Marseille était convié ce lundi soir au palais présidentiel.

En compagnie du roi Frederik X

Blessé au mollet depuis mi-mars, le Danois est encore écarté des terrains pour quelques semaines. L’occasion de se faire inviter par le président Emmanuel Macron à l’Élysée, pour un dîner organisé en la présence du roi du Danemark Frederik X et la reine Mary, tous deux venus en France pour une visite d’État de trois jours.

Pierre-Emile Hojbjerg wczoraj wieczorem był obecny w Pałacu Elizejskim na przyjęciu duńskiej pary królewskiej przez Emmanuela Macrona. [IG] #ModanaFrancje pic.twitter.com/La5fWGSChv — Piłkarska Piłka (@PilkarskaPilka) April 1, 2025

Ses casquettes de capitaine de la sélection danoise et membre d’un club français seraient les raisons de l’invitation selon La Provence, d’autant plus qu’il possède la double nationalité de par sa mère qui est française. On peut aussi noter la présence de l’astronaute Thomas Pesquet, de l’animateur Stéphane Bern, ou encore du directeur du Tour de France Christian Prudhomme.

