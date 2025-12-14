L’OM braque Monaco et récupère sa place sur le podium

Longtemps dominé par un Monaco joueur mais pas tueur et chanceux de voir le but de Lamine Camara refusé, l’Olympique de Marseille est parvenu à s’imposer grâce à un but tardif de Mason Greenwood. Les Phocéens passeront les fêtes sur la troisième marche du podium.

Olympique de Marseille 1-0 AS Monaco

But : Greenwood (82e)

Le dernier match de l’année 2025 aura offert son lot de spectacle et de rebondissements, avec à l’arrivée une victoire plus précieuse que méritée pour l’OM face à Monaco (1-0). Un Geronimo Rulli infranchissable, des attaquants monégasques incroyablement maladroits, un but étrangement refusé aux visiteurs et un pétard de Mason Greenwood au finish : voilà pour la recette phocéenne du soir. De quoi s’offrir une belle fête, tout en repassant devant Lille, à la troisième place du championnat.

Le Rocher a la tête dure

Des hostilités lancées avec une grosse dizaine de minutes de retard, conséquence d’un énorme craquage au sein du virage nord. Sans doute une manière d’éviter aux Phocéens d’être une énième fois surpris dès l’entame de match. Tactique payante en tout cas, tant la bande de Roberto De Zerbi démarre pied au plancher. Une domination matérialisée par cette parade de Lukáš Hrádecký aux devants de Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait réussi à frapper du bout du pied. Pourtant peu à peu, l’AS Monaco entre dans son match et c’est au tour de Geronimo Rulli de voir Takumi Minamino, Aleksandr Golovin et compagnie débouler dans sa surface. Malheureusement pour eux, les visiteurs accumulent les mauvais choix au sein d’un bloc olympien qui semble régulièrement proche de la rupture. L’international japonais ou Folarin Balogun chauffent tout de même les gants du dernier rempart argentin à plusieurs reprises, mais sans parvenir à trouver la faille dans un premier acte pourtant animé.

Braquage à la marseillaise

Le même Minamino est tout proche de débloquer enfin le tableau d’affichage quelques secondes à peine après la reprise, mais la justesse n’est toujours pas au rendez-vous. Et quand Lamine Camara pense enfin ouvrir le score d’une jolie volée, le but est étrangement refusé par M. Letexier. Thilo Kehrer est tout heureux d’être sur la trajectoire pour contrer le plat du pied de l’entrant Matt O’Riley, et la rencontre part dans tous les sens alors que les milieux de terrain ont complètement disparu. Grand malheureux du soir, Balogun pique parfaitement son ballon pour battre Rulli, mais est cette fois justement signalé hors jeu. La chance de Monaco est passée, celle de Mason Greenwood arrive : sur une projection de Pierre-Emile Højbjerg, l’Anglais fait exploser toute la Canebière (1-0, 82e). Pas vraiment le sens de ce match, mais clairement celui d’une saison où rien ne va pour l’ASM, qui laisse encore plusieurs cartouches en route dans les derniers instants, à l’image du sauvetage incroyable de Nayef Aguerd dans les pieds de Mika Biereth. La manière, l’OM s’en moquera, tout heureux de terminer l’année sur le podium de Ligue 1. Neuvième à neuf points de son adversaire du soir, Monaco n’a que ses regrets pour lui.

OM (4-2-3-1) : Rulli – Murillo (Balerdi, 58e), Pavard (Paixão, 58e), Aguerd, Palmieri – Højbjerg, Kondogbia (O’Riley, 46e) – Greenwood, Vermeeren (Nadir, 81e), Weah – Aubemayang (Bakola, 86e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

ASM (4-2-3-1) : Hrádecký – Vanderson, Kehrer, Salisu, C. Henrique – Camara (Ilenikhena, 87e), Zakaria – Akliouche, Minamino (Biereth, 87e), Golovin (Teze, 74e) – Balogun. Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

Les notes de Marseille-Monaco