Youth League : tirage abordable pour le PSG, l’OM et Monaco retrouvent des vieux copains

Roulez jeunesse.

Encore un tirage au sort. Ce vendredi, l’UEFA a dévoilé les affiches des seizièmes de finale de la Youth League, cette compétition qui opposent les formations U19 des clubs européens. Les 22 formations qualifiées via une phase de ligue rejoignent 10 équipes passées par la « voie des champions », qui réunit les clubs dont l’équipe première ne joue pas la Ligue des champions.

Alors que le football français avait quatre clubs engagées dans la compétition, le FC Nantes a été éliminé ce mercredi en barrages face au Maccabi Haïfa. C’est donc le PSG, l’OM et l’AS Monaco qui représenteront l’Hexagone en seizièmes de finale.

UEFA Youth League draw pic.twitter.com/3nVmdApwBU — Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) December 12, 2025

Monaco et Marseille veulent prendre leur revanche

Arrivé treizième de la phase de ligue (3 victoires, 2 nuls, 1 défaite), le Paris Saint-Germain connait un tirage abordable, et se déplacera en Biélorussie pour affronter le Dinamo Minsk.

À l’inverse, l’OM (22e a l’issue de la phase de ligue) se déplacera une nouvelle fois sur la pelouse du Real Madrid, après s’être inclinés face aux U19 Merengues mi-septembre (2-3). Même tarif pour l’AS Monaco (17e au classement). Les jeunes joueurs du Rocher iront défier le Club Bruges, contre qui ils ont perdu… mi-septembre (0-1).

Le vengeance est un plat qui se mange froid.

