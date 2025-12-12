Un objectif aurait été fixé à Xabi Alonso pour garder son poste

Attention, nouvelle règle.

Malgré une meilleure attitude en Ligue des champions, le Real Madrid s’est incliné à domicile ce mercredi face à Manchester City (1-2). Annoncé sur le départ en cas de contre-performance, Xabi Alonso est pourtant toujours sur le banc madrilène. Le coach espagnol a d’ailleurs été largement soutenu par ses joueurs à la fin de la rencontre.

Selon le journal AS, les dirigeants de la Casa Blanca ont fixé un nouvel objectif à Xabi Alonso : il faudra gagner les trois rencontres qui viennent, sous peine d’être limogé. Les Merengues se déplacent sur la pelouse d’Alavés ce week-end, avant d’affronter le club amateur de Talavera en Coupe du Roi et de recevoir le Séville FC.

🚨BREAKING: If Real Madrid doesn't beat Alaves, Xabi Alonso will be fired. If they win, then fail to beat Talavera, he will be fired. If they win both games, then fail to beat Sevilla, he will be fired. @diarioas pic.twitter.com/u6h9iapYKX — Madrid Zone (@theMadridZone) December 11, 2025

Des remplaçants déjà évoqués

Si le mot « ultimatum » n’a pas été prononcé, les récentes performances ne jouent pas en la faveur d’Alonso, qui n’a remporté que deux de ses huit derniers matchs sur le banc madrilène. La déroute à domicile contre le Celta de Vigo le week-end dernier (0-2) a cristallisé les tensions, et une réaction est attendue.

Malgré ce sursis, les médias espagnols ont annoncé ces derniers jours qu’une liste de remplaçants était déjà évoquée en interne. Si Zinédine Zidane et Jürgen Klopp ont peu de chances de venir sur le banc du Real Madrid, des profils comme Raúl Gonzalez ou Álvaro Arbeloa (actuel entraîneur du Castilla) sont ciblés en cas de changement d’entraîneur.

