S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Un objectif aurait été fixé à Xabi Alonso pour garder son poste

CDB
Un objectif aurait été fixé à Xabi Alonso pour garder son poste

Attention, nouvelle règle.

Malgré une meilleure attitude en Ligue des champions, le Real Madrid s’est incliné à domicile ce mercredi face à Manchester City (1-2). Annoncé sur le départ en cas de contre-performance, Xabi Alonso est pourtant toujours sur le banc madrilène. Le coach espagnol a d’ailleurs été largement soutenu par ses joueurs à la fin de la rencontre.

Selon le journal AS, les dirigeants de la Casa Blanca ont fixé un nouvel objectif à Xabi Alonso : il faudra gagner les trois rencontres qui viennent, sous peine d’être limogé. Les Merengues se déplacent sur la pelouse d’Alavés ce week-end, avant d’affronter le club amateur de Talavera en Coupe du Roi et de recevoir le Séville FC.

Des remplaçants déjà évoqués

Si le mot « ultimatum » n’a pas été prononcé, les récentes performances ne jouent pas en la faveur d’Alonso, qui n’a remporté que deux de ses huit derniers matchs sur le banc madrilène. La déroute à domicile contre le Celta de Vigo le week-end dernier (0-2) a cristallisé les tensions, et une réaction est attendue.

Malgré ce sursis, les médias espagnols ont annoncé ces derniers jours qu’une liste de remplaçants était déjà évoquée en interne. Si Zinédine Zidane et Jürgen Klopp ont peu de chances de venir sur le banc du Real Madrid, des profils comme Raúl Gonzalez ou Álvaro Arbeloa (actuel entraîneur du Castilla) sont ciblés en cas de changement d’entraîneur.

Un club plus inentraînable que le FC Nantes ? 

Karim Benzema, les maux du Real Madrid et le rôle de Kylian Mbappé

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)
Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!