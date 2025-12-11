Ayyoub Bouaddi et un ex plombent Lille

Young Boys 1-0 Lille

But : Males (60e)

Il paraissait tellement parfait…

Ultra-précoce sur le terrain et brillant dans les études, Ayyoub Bouaddi a foiré sa soirée ce jeudi : lors de la sixième journée de phase de poules de Ligue Europa, le joueur de 18 ans a provoqué un penalty et été expulsé à la demi-heure de jeu pour un ceinturage sur Alan Virginius dans la surface de réparation. Heureusement pour Lille et hélas pour les Young Boys, Berke Özer a repoussé la tentative de Chris Bédia, en bon spécialiste de penalty.

Virginius, encore plus dangereux que Males

Cet arrêt n’a cependant pas permis au LOSC, plutôt à l’aise à onze contre onze et logiquement plus en difficulté en infériorité numérique, d’éviter la défaite. Car à la 60e minute, le club français a craqué : à la suite d’un nouveau numéro signé Virginius, Darian Males a coupé le centre de l’ancien de la maison et a ouvert le score. Un but fatal pour les Dogues, qui ne s’en sont jamais remis malgré le carton rouge de Tanguy Zoukrou et qui dégringolent à la seizième place du classement.

Heureusement que le match n’était pas diffusé chez nous, hein.