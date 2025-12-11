S’abonner au mag
  • C3
  • J6
  • Young Boys-Lille (1-0)

Ayyoub Bouaddi et un ex plombent Lille

FC
Ayyoub Bouaddi et un ex plombent Lille

  Young Boys 1-0 Lille

But : Males (60e

Il paraissait tellement parfait…

Ultra-précoce sur le terrain et brillant dans les études, Ayyoub Bouaddi a foiré sa soirée ce jeudi : lors de la sixième journée de phase de poules de Ligue Europa, le joueur de 18 ans a provoqué un penalty et été expulsé à la demi-heure de jeu pour un ceinturage sur Alan Virginius dans la surface de réparation. Heureusement pour Lille et hélas pour les Young Boys, Berke Özer a repoussé la tentative de Chris Bédia, en bon spécialiste de penalty.

Virginius, encore plus dangereux que Males

Cet arrêt n’a cependant pas permis au LOSC, plutôt à l’aise à onze contre onze et logiquement plus en difficulté en infériorité numérique, d’éviter la défaite. Car à la 60e minute, le club français a craqué : à la suite d’un nouveau numéro signé Virginius, Darian Males a coupé le centre de l’ancien de la maison et a ouvert le score. Un but fatal pour les Dogues, qui ne s’en sont jamais remis malgré le carton rouge de Tanguy Zoukrou et qui dégringolent à la seizième place du classement.

Heureusement que le match n’était pas diffusé chez nous, hein. 

FC

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

L'OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 17h
110
49

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!