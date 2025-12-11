S’abonner au mag
Un stade finlandais incendié un mois après la relégation du club

Dans les froids dans les flammes.

Un mois après une relégation douloureuse, le club historique finlandais du FC Haka a vu une partie de son stade partir en fumée, ravagée par un incendie criminel, dimanche soir. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux : une toiture disparue, des trous béants à la place des sièges, une pelouse synthétique noircie par le feu.

Cette semaine, la police locale a arrêté trois mineurs de moins de 15 ans présents sur les lieux au moment des faits, et l’un d’eux a reconnu avoir mis le feu à un objet. Si le motif n’est pas défini, l’incident survient un mois après la relégation du club en deuxième division.

Dégringolade d’un club historique

Le président du club, Olli Huttunen, ancien gardien et légende du club (432 matchs de première division finlandaise disputés avec le FC Haka) a assisté au désastre en direct, via une des caméras de surveillance connectées à son ordinateur. « C’est choquant quand on pense à l’importance du terrain du stade Tehtaan dans le football finlandais et pour les habitants de Valkeakoskisoupire-t-il. La structure de la tribune est toujours là, mais devra être démolie. » En réaction, une cagnotte a été lancée, et les stars locales Joel Pohjanpalo et Jesse Joronen ont fait cadeau de maillots personnels portés en match pour une loterie.

Pour la deuxième équipe la plus titrée du pays, neuf fois championne de Finlande, la chute est raide : elle évoluera un échelon plus bas en 2026. Malgré tout, Huttunen a bon espoir pour son club : « Oui, le FC Haka renaîtra de cette épreuve aussi. La communauté est si forte. »

La flamme brûle encore.

