La mésaventure du PSG à Bilbao

La même sensation que trouver sa bagnole rayée avant de partir au boulot.

Après avoir été tenu en échec par l’Athletic Club mercredi soir (0-0), le Paris Saint-Germain a découvert au réveil que son car a été caillassé dans la nuit. Le véhicule était stationné devant l’hôtel du centre-ville de Bilbao, où logeaient les champions d’Europe, et deux éclats ont été constatés selon RMC.

Une plainte va être déposée

Deux suspects auraient été interpellés, et le club parisien envisagerait de porter plainte, alors qu’un autre car a été emprunté pour amener les joueurs à l’aéroport.

Comme quoi, jouer toutes les semaines des équipes qui garent le bus n’empêche pas de vivre ce genre de mésaventures.

