Le PSG connaît ses deux potentiels adversaires en finale de la Coupe intercontinentale

La dernière finale d’une année dorée pour le PSG.

Celle-ci se déroulera au Qatar, mercredi prochain, le 17 décembre. Ce mercredi, alors que Paris joue sur le terrain de l’Athletic Club en C1, le club de la capitale est au moins fixé sur ses potentiels deux concurrents pour la finale de la Coupe intercontinentale. Dans cette compétition, qui fait office de Coupe du monde des clubs d’avant l’arrivée du nouveau format l’été dernier, le PSG est directement qualifié pour la finale. Les gagnants des ligues des champions des différents continents doivent cependant eux se bastonner pour affronter le gagnant de la C1 européenne.

En septembre dernier, les Égyptiens de Pyramids s’étaient qualifiés pour les demies face aux Saoudiens d’Al-Ahli (3-1). Ce mercredi, ce sont les Brésiliens de Flamengo (vainqueurs de la Libertadores) qui l’ont emporté (2-1) contre les Mexicains de Cruz Azul (champions d’Amérique centrale). Oui, ces deux quarts se sont joués à plus de deux mois d’intervalle. Oui, le fonctionnement de cette compétition est au carrefour de l’incompréhensible et de l’injuste du point de vue de toutes les confédérations de foot. À l’arrivée, l’info à retenir est que Paris jouera soit Flamengo, soit Pyramids (qui s’affrontent en demies ce samedi) en finale de la Coupe intercontinentale.

Voilà, vous pouvez retourner sur la Ligue des champions.

Enrhumé, Paris ne ramène qu’un point de Bilbao

