Le PSG peut-il se qualifier dès ce soir ?

TJ
Le temps des calculettes est de retour.

En cas de victoire ce mercredi soir à Bilbao, le PSG se mettrait en très bonne voie pour une qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions… mais un peu de patience. Si Paris l’emporte à San Mamés, elle s’assurerait de finir entre la 9e et la 24e place, synonyme de barrage et de seizième de finale, mais cela ne lui garantit pas mathématiquement de finir dans le top 8 de la C1, lui directement qualificatif pour les huitièmes. Ce dernier reste cependant l’objectif premier des Parisiens, qui finira sa phase de ligue avec un déplacement au Sporting Lisbonne puis avec la réception de Newcastle, les 20 et 28 janvier prochains.

Arsenal premier qualifié direct ?

Intraitable en C1 depuis le début de la saison, Arsenal est ce mercredi soir la seule équipe à pouvoir s’approcher d’une qualification pour les huitièmes de finale. Si les Gunners parviennent à battre Bruges à l’extérieur, ils en seraient alors à 18 points et distanceraient grandement les premiers barragistes, qui en seraient à 13 points en cas de victoire. Mathématiquement, il existe une micro-faille pouvant faire en sorte qu’Arsenal se sécurise le top 8 : il faudrait une victoire à Bruges, et que dans le même temps ni Dortmund, ni Manchester City, ni Newcastle ne s’imposent respectivement contre Bødo, le Real Madrid et le Bayer Leverkusen. Cela signifierait que tous ces barragistes bien placés n’excèdent pas 11 points au sortir de cette sixième journée, et laissent sept points de matelas à un Arsenal qui serait alors garanti de top 8.

Maux de têtes garantis.

