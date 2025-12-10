Chelsea craque pour un prodige du Burkina Faso

Encore une recrue pour la Ligue des talents ?

Le mercato hivernal n’est même pas ouvert que l’heure est déjà aux grandes manœuvres. Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea a remporté la bataille pour signer Mohamed Zongo, milieu offensif burkinabè de 16 ans tout juste. Il évoluait jusqu’ici au Sporting Football des Cascades de Tenakourou, actuel 3e de première division locale.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea’s ownership group BlueCo win race to sign 16 yo midfielder Muhammad Zongo, here we go! 🇧🇫 Deal done from Sporting Cascade FC after being scouted at U17 World Cup. Next step will be at Strasbourg, seen by #CFC/BlueCo as perfect setting for his next phase. pic.twitter.com/L8nH49k3Lf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2025

Si le joueur intéresse Chelsea, c’est qu’il a épaté son monde pendant la récente Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar. Auteur de deux buts, Zongo a été l’un des grands artisans de l’épopée du Burkina Faso jusqu’en quarts de finale, inscrivant notamment le but décisif en 16es de finale face à l’Allemagne (1-0).

Une première étape à Strasbourg

Mais avant de potentiellement s’éclater à Stamford Bridge, le jeune prodige devrait faire un tour en Alsace : BlueCo, le consortium qui détient Chelsea et le RC Strasbourg, souhaiterait que Zongo fasse d’abord ses gammes en Ligue 1. L’espoir burkinabè pourrait donc poser ses valises à Strasbourg dès janvier 2026.

Les joies de la multipropriété.

