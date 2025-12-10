S’abonner au mag
Chelsea craque pour un prodige du Burkina Faso

Encore une recrue pour la Ligue des talents ?

Le mercato hivernal n’est même pas ouvert que l’heure est déjà aux grandes manœuvres. Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea a remporté la bataille pour signer Mohamed Zongo, milieu offensif burkinabè de 16 ans tout juste. Il évoluait jusqu’ici au Sporting Football des Cascades de Tenakourou, actuel 3e de première division locale.

Si le joueur intéresse Chelsea, c’est qu’il a épaté son monde pendant la récente Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar. Auteur de deux buts, Zongo a été l’un des grands artisans de l’épopée du Burkina Faso jusqu’en quarts de finale, inscrivant notamment le but décisif en 16es de finale face à l’Allemagne (1-0).

Une première étape à Strasbourg

Mais avant de potentiellement s’éclater à Stamford Bridge, le jeune prodige devrait faire un tour en Alsace : BlueCo, le consortium qui détient Chelsea et le RC Strasbourg, souhaiterait que Zongo fasse d’abord ses gammes en Ligue 1. L’espoir burkinabè pourrait donc poser ses valises à Strasbourg dès janvier 2026.

Les joies de la multipropriété.

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

