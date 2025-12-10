L’Égypte refuse à son tour le match des fiertés au Mondial 2026

L’Égypte dit non.

Au lendemain de la sortie de Mehdi Taj, c’est la Fédération égyptienne de football qui a officiellement dégainé. Dans un communiqué adressé à la FIFA, l’EFA dit « rejeter de manière ferme et catégorique » toute activité liée au soutien à l’homosexualité lors du match Égypte-Iran, prévu à Seattle en juin 2026 et déjà présenté comme un « Pride Match ».

L’instance assure avoir été alertée « par des informations suggérant que le comité local envisageait des initiatives liées à la mithliyya (homosexualité) » et affirme que cela « contredit totalement les valeurs culturelles, religieuses et sociales » des communautés concernées.

رسميًا.. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم (المثلية) خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم 🗒️🔴 pic.twitter.com/WYOLfbTz0H — EFA.eg (@EFA) December 9, 2025

Pas vraiment l’ambiance drapeau arc-en-ciel

Dans son courrier, l’EFA rappelle que les compétitions FIFA doivent « rester exemptes de toute manifestation susceptible de créer tension ou incompréhension ». La fédération estime également que « ces initiatives pourraient froisser des sensibilités culturelles ou religieuses chez les supporters égyptiens et iraniens », pas forcément enclins à troquer leurs couleurs contre un arc-en-ciel. L’Égypte demande donc à la FIFA de revoir sa copie, « affirmant refuser toute activité qui s’oppose à nos valeurs ».

Les deux plus vieilles civilisations étaient pourtant ouvertes au progrès.

L’Iran et l’Égypte s’opposent à l’idée d’être le « match des fiertés » au Mondial 2026