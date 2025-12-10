S’abonner au mag
Roberto De Zerbi est épuisé

Quelqu’un a des adresses de sophrologues à Marseille ?

Nouveau match de l’OM, et nouvelle rencontre tendue jusqu’au bout. Ce mardi, l’OM s’est imposé de justesse sur la pelouse de l’Union saint-gilloise (3-2). La victoire aurait pu échapper aux Olympiens, sauvés par la VAR, qui a invalidé deux buts de l’équipe belge en fin de rencontre.

À l’issue de la partie, l’entraîneur Roberto De Zerbi a avoué que l’enchaînement de matchs tendus lui prenait beaucoup d’énergie : « Je suis fatigué. Fatigué mais heureux. On a gagné le match, on a fait une bonne prestation jusqu’au deuxième but de Greenwood. Et ensuite, on a eu moins d’énergie physique, surtout les joueurs offensifs. Je pense qu’il y a eu la peur aussi. De façon inconsciente »

Un pas important vers la qualification

Une peur qu’il va falloir dominer lors de la réception de Monaco (14 décembre), puis le déplacement en Coupe de France face à Bourg-Péronnas (21 décembre). Après cela, le coach italien pourra prendre des vacances et (peut-être) trouver le sommeil.

Ce succès à l’extérieur permet aux Marseillais de passer Noël dans le top 24 de la Ligue des champions, et de se replacer en vue des qualifications pour les barrages. Prochain rendez-vous le 21 janvier, avec la venue de Liverpool au Vélodrome.

Peut-être sans Mohamed Salah, sur le départ cet hiver.

La stat inquiétante de l’OM sur les entames de match

