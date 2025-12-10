Roberto De Zerbi est épuisé

Quelqu’un a des adresses de sophrologues à Marseille ?

Nouveau match de l’OM, et nouvelle rencontre tendue jusqu’au bout. Ce mardi, l’OM s’est imposé de justesse sur la pelouse de l’Union saint-gilloise (3-2). La victoire aurait pu échapper aux Olympiens, sauvés par la VAR, qui a invalidé deux buts de l’équipe belge en fin de rencontre.

À l’issue de la partie, l’entraîneur Roberto De Zerbi a avoué que l’enchaînement de matchs tendus lui prenait beaucoup d’énergie : « Je suis fatigué. Fatigué mais heureux. On a gagné le match, on a fait une bonne prestation jusqu’au deuxième but de Greenwood. Et ensuite, on a eu moins d’énergie physique, surtout les joueurs offensifs. Je pense qu’il y a eu la peur aussi. De façon inconsciente »

L'arrêt héroïque de Geronimo Rulli pour sauver l'OM à la 94e minute 😱#USGOM | #UCL pic.twitter.com/IoYc1ysMWI — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 9, 2025

Un pas important vers la qualification

Une peur qu’il va falloir dominer lors de la réception de Monaco (14 décembre), puis le déplacement en Coupe de France face à Bourg-Péronnas (21 décembre). Après cela, le coach italien pourra prendre des vacances et (peut-être) trouver le sommeil.

Ce succès à l’extérieur permet aux Marseillais de passer Noël dans le top 24 de la Ligue des champions, et de se replacer en vue des qualifications pour les barrages. Prochain rendez-vous le 21 janvier, avec la venue de Liverpool au Vélodrome.

Peut-être sans Mohamed Salah, sur le départ cet hiver.

La stat inquiétante de l’OM sur les entames de match