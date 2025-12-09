Youth League : Monaco qualifié, l’OM en sursis

Et pourtant, les deux avaient très mal commencé.

Destins croisés pour les clubs français en Youth League ce mardi. Large vainqueur face à Galatasaray (5-0), grâce notamment à un nouveau but de Joan Tincrès (son huitième but dans la compétition), les jeunes Monégasques pointent actuellement à la 15e place, et s’assurent une qualification au prochain tour, avant les matchs de mercredi.

Le scénario pourrait être différent pour l’OM. Malgré un succès probant sur la pelouse de l’Union saint-gilloise (4-1), les Minots sont pour le moment 21es, et s’exposent au retour de plusieurs équipes qui jouent ce mercredi.

Les jeunes Rouge et Blanc s'imposent avec la manière face à Galatasaray en @UEFAMensYouth 🔥#ASMGS 5️⃣-0️⃣#MadeInLaDiagonale pic.twitter.com/0gF2Jl8zc8 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 9, 2025

La qualification est en péril

Alors que les 22 premiers sont qualifiés pour le tour suivant, ce sont pas moins de quatre formations (Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, Napoli, Juventus) qui peuvent encore passer devant les Olympiens au classement.

Les Minots vont regretter leur début d’aventure compliqué (2-3 face au Real Madrid, 3-5 contre l’Ajax Amsterdam, 1-2 face au Sporting), qui pourrait leur coûter la qualification pour le tour suivant.

Le plus important, c’est les grands.

Youth League : chou blanc pour l’OM et Monaco