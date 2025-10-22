Youth League : chou blanc pour l’OM et Monaco

Les journées se suivent et se ressemblent.

Après trois journées en Youth League, Marseille et Monaco pointent respectivement à la 30e et 32e place au classement. Vaincus par le Sporting à Lisbonne (2-1), les minots marseillais ont vu leurs adversaires les chambrer sur l’ouverture du score de Flavio Gonçalves (11e). Après avoir égalisé grâce à Bakola au retour des vestiaires sur un une-deux avec Max Corbon (47e), les Phocéens ont concédé le second but sur corner dans les derniers instants (81e). Le gardien Cheick Diarra a repoussé une première tête, et Paulo Simão surgit pour pousser le ballon au fond.

Malgré un carton rouge contre les Lisboètes, les Marseillais n’ont pas réussi à revenir dans la partie. Ça fait donc trois défaites en trois matchs, après les revers contre le Real Madrid (3-2) et l’Ajax (5-3).

Monaco ne fait pas mieux

De leur côté, les jeunes pousses monégasques, dirigées par Djimi Traoré, s’effondrent à domicile face à Tottenham (4-2). Après l’ouverture du score des Spurs, l’attaquant du Rocher Joan Tincrès remet les siens sur le droit chemin (27e, 47e), avant de voir ses coéquipiers lâcher prise et en prendre trois. L’exclusion de Kenan Moulangou n’a pas aidé, et voilà Monaco qui s’incline pour la troisième fois. Les deux premières, c’était contre Bruges (1-0) et Manchester City (5-3).

Si le PSG et un peu plus haut, ça reste très moyen (4 points après trois matchs, 17e au classement). Le match nul face à Leverkusen le prouve. Les clubs français vont devoir se ressaisir, pour ne pas vivre une autre saison catastrophe après la dernière édition, où seul Lille avait atteint les 16es de finales.

Il serait temps de commencer à imiter les grands.

