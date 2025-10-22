S’abonner au mag
Hansi Flick prédit un grand match de Lamine Yamal dans le Clásico

KM
Le mal de Lamine ?

Titulaire pour la deuxième fois consécutive après la dernière trêve internationale, Lamine Yamal n’a pas affiché son meilleur niveau ce mardi soir face à l’Olympiakos (6-1). Sa passe décisive pour Fermin Lopez (7e) et son penalty en seconde période (68e) ne l’ont pas empêché d’être égratigné par la presse espagnole, dont Marca : « Lorsqu’il s’agit de créer, l’ailier est à des années-lumière de ce qu’il est capable d’apporter à l’équipe. Il essaie d’effacer les adversaires encore et encore, mais n’y parvient pas. »

Un Yamal en mode Clásico ?

En attendant, le Barça a fait le boulot en Ligue des champions et attend maintenant le choc du week-end face au Real Madrid. Un rival qui avait vu Yamal lui faire mal la saison dernière, avec trois buts toutes compétitions confondues pour l’Espagnol.

« Dimanche, ce sera encore une fois un Lamine à 100 %, a prédit Hansi Flick. En général, si on regarde l’année dernière, quand il y avait un grand match, il était toujours à la hauteur et je n’ai aucun doute là-dessus. »

Álvaro Carreras peut toujours demander des conseils à Nuno Mendes.

