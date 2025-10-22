S’abonner au mag
Manchester City est-il trop dépendant d’Erling Haaland ?

CDB
Le glouton norvégien.

Encore buteur lors du succès de Manchester City face à Villarreal ce mardi (2-0), Erling Haaland continue d’empiler les buts. En 14 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant norvégien a inscrit 24 pions et délivré 3 passes décisives cette saison. Des chiffres démentiels, mais qui posent la question de la dépendance des Cityzens à un seul homme, lui qui a inscrit 8 des 9 derniers buts de son équipe.

« Les autres doivent se réveiller »

Après la victoire face à Everton avec un doublé du grand blond (2-0), Pep Guardiola avait déjà pesté en conférence de presse sur cette « Haaland dépendance » : « Nous ne pouvons pas tout attendre de lui, les autres doivent se réveiller. À ce niveau, chacun doit exiger plus de lui-même. Si seuls les buts d’Erling nous font gagner, on n’ira pas loin. »

En Premier League, Haaland est le buteur numéro un, avec 11 buts sur 15 pour City. Et juste derrière, on retrouve un joueur de… Burnley, Maxime Estève, auteur de deux CSC dans la rencontre gagnée 5-1 par City. Une stat qui fait rire, mais qui peut inquiéter.

En attendant, l’attaquant de City égale un record historique de Cristiano Ronaldo : marquer dans 12 matchs consécutifs toutes compétitions confondues. Les yeux rivés sur le déplacement à Aston Villa dimanche pour continuer la série.

