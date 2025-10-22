Et le club qui a le meilleur centre de formation du monde est…

Malheureusement pas l’AJ Auxerre.

Dans sa lettre hebdomadaire, l’observatoire du football CIES a révélé ce mercredi le club qui dispose du meilleur centre de formation au monde. Pour contextualiser l’étude, le classement analyse 49 ligues mondiales (et pas seulement européennes) et prend en compte « le nombre de footballeurs formés, le niveau de leurs clubs d’emploi de la dernière année et les minutes dans des matchs officiels lors de ce même laps de temps. »

Pas de français dans le top 10

Et le grand vainqueur est… Benfica ! Comme l’année dernière, le club portugais se distingue comme le leader mondial en matière de formation. En 2025, 93 joueurs issus de son académie ont évolué au sein des 49 championnats couverts par l’étude du CIES et ont disputé en moyenne 2 582 minutes de jeu. Derrière, on retrouve le FC Barcelone (76 joueurs, 2 773 minutes) et River Plate (97 joueurs, 2 305 minutes).

Le top 10 du classement révèle une hégémonie de clubs hispanophones en matière de formation. On y retrouve en effet le Real Madrid (9e), Boca Juniors (5e), le Vélez Sársfield (10e) et les Uruguayens du Defensor SC (8e). Côté français, il faut regarder plus bas : le premier club tricolore se classe 19e en la personne du PSG (62 joueurs, 2 235 minutes). Il est suivi par l’Olympique lyonnais (34e, 48 joueurs, 2 647 minutes) et le Stade rennais (44e, 43 joueurs, 2 650 minutes). À noter que Le Havre occupe la symbolique dernière place du top 100, avec 37 joueurs qui ont disputé 2 131 minutes de jeu en moyenne.

Comment dit-on Ligue des talents en portugais ?

