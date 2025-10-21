S’abonner au mag
Aston Villa a demandé à ses supporters de ne pas afficher de messages politiques face au Maccabi Tel Aviv

Aston Villa a demandé à ses supporters de ne pas afficher de messages politiques face au Maccabi Tel Aviv

Pas de vagues.

Après que les fans du Maccabi Tel Aviv ont été interdits de déplacement à Birmingham pour la rencontre qui opposera Aston Villa au club israélien le 6 novembre prochain, le club anglais a demandé ce mardi à ses supporters de ne pas afficher de messages politiques dans les tribunes de Villa Park lors de la rencontre.

Le Maccabi n’enverra aucun supporter

« Selon le règlement de l’UEFA, l’affichage de symboles, messages ou drapeaux politiques lors d’un match est strictement interdit et conduira à une expulsion immédiate et une interdiction de stade », a souligné le club dans un communiqué. Dans tous les cas, le Maccabi a annoncé ce lundi qu’il n’enverrait pas de supporters à Birmingham pour le match.

Lors de la campagne précédente, des affrontements s’étaient déroulés en novembre 2024 après un match à Amsterdam entre l’Ajax et le Maccabi, quand des supporters israéliens avaient été agressés dans les rues de la capitale néerlandaise.

Un huis clos comme prochaine étape ?

Les supporters du Maccabi Tel-Aviv interdits de match à Aston Villa, la classe politique britannique s’indigne

