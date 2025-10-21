Aston Villa a demandé à ses supporters de ne pas afficher de messages politiques face au Maccabi Tel Aviv

Pas de vagues.

Après que les fans du Maccabi Tel Aviv ont été interdits de déplacement à Birmingham pour la rencontre qui opposera Aston Villa au club israélien le 6 novembre prochain, le club anglais a demandé ce mardi à ses supporters de ne pas afficher de messages politiques dans les tribunes de Villa Park lors de la rencontre.

Aston Villa can confirm ticket details for its UEFA Europa League league phase game at home to Maccabi Tel Aviv. — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 21, 2025

Le Maccabi n’enverra aucun supporter

« Selon le règlement de l’UEFA, l’affichage de symboles, messages ou drapeaux politiques lors d’un match est strictement interdit et conduira à une expulsion immédiate et une interdiction de stade », a souligné le club dans un communiqué. Dans tous les cas, le Maccabi a annoncé ce lundi qu’il n’enverrait pas de supporters à Birmingham pour le match.

Club statement We acknowledge the efforts of the UK government and police to ensure both sets of fans can attend the match safely, and are grateful for the messages of support from across the footballing community and society at large. We as a Club believe that football should… pic.twitter.com/7hj2oY3loR — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) October 20, 2025

Lors de la campagne précédente, des affrontements s’étaient déroulés en novembre 2024 après un match à Amsterdam entre l’Ajax et le Maccabi, quand des supporters israéliens avaient été agressés dans les rues de la capitale néerlandaise.

Un huis clos comme prochaine étape ?

Les supporters du Maccabi Tel-Aviv interdits de match à Aston Villa, la classe politique britannique s’indigne