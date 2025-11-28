S’abonner au mag
  • C3
  • J5
  • Maccabi Tel-Aviv-Lyon (0-6)

L’entraîneur du Maccabi Tel-Aviv aurait aimé « moins de respect » de l’OL

EL
L’entraîneur du Maccabi Tel-Aviv aurait aimé «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>moins de respect<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» de l’OL

Why so serious ?

Dans un stade neutre quasiment à huis clos, avec une équipe remaniée et du temps de jeu offert à de nombreux Gones, la rencontre entre le Maccabi Tel-Aviv et l’Olympique lyonnais avait tout l’air d’un bon vieux match amical du mois de juillet. Pourtant, les hommes de Paulo Fonseca ont été plus que sérieux pour coller une bulle (0-6) et prendre la place de leader de Ligue Europa.

Trop au goût de Žarko Lazetić, entraîneur serbe du Maccabi. Après la débâcle, il a avoué qu’il « ne [s]’attendai[t] pas à perdre 0-6 ». Alors qu’il aurait pu poser la manette dès la mi-temps, le coach indique même qu’il pensait voir l’OL baisser de régime en deuxième période. « Ils nous ont respecté, ils n’ont pas levé le pied. On aurait aimé moins de respect, par exemple à 0-3 », a-t-il soufflé.

C’est comme ça qu’on apprend !

Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

06
Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)
Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!