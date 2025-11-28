Why so serious ?

Dans un stade neutre quasiment à huis clos, avec une équipe remaniée et du temps de jeu offert à de nombreux Gones, la rencontre entre le Maccabi Tel-Aviv et l’Olympique lyonnais avait tout l’air d’un bon vieux match amical du mois de juillet. Pourtant, les hommes de Paulo Fonseca ont été plus que sérieux pour coller une bulle (0-6) et prendre la place de leader de Ligue Europa.

Trop au goût de Žarko Lazetić, entraîneur serbe du Maccabi. Après la débâcle, il a avoué qu’il « ne [s]’attendai[t] pas à perdre 0-6 ». Alors qu’il aurait pu poser la manette dès la mi-temps, le coach indique même qu’il pensait voir l’OL baisser de régime en deuxième période. « Ils nous ont respecté, ils n’ont pas levé le pied. On aurait aimé moins de respect, par exemple à 0-3 », a-t-il soufflé.

C’est comme ça qu’on apprend !

Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)