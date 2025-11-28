Sergio Ramos : stop ou encore ?

Adios amigos !

La fin de l’aventure mexicaine de Sergio Ramos se précise. Arrivé en février dernier à Monterrey en provenance de Séville, le défenseur central ne devrait pas prolonger la suite de son bail, selon The Touchline. L’ancien Madrilène devrait donc disputer ses dernières rencontres lors des play-offs du championnat mexicain, où Monterrey s’est imposé 2-0 en quarts de finale aller face au Club América, ce jeudi.

Pas encore l’heure de la fin

Mais toujours selon The Touchline, le défenseur de 39 ans n’envisage pas encore de raccrocher les crampons, et ce malgré le fait qu’il ait commencé cet été sa carrière de chanteur solo. Sergio Ramos aurait déjà demandé à ses agents de lui trouver un nouveau point de chute. Après avoir joué pour Séville, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Monterrey, l’ancien capitaine de la Roja devrait donc s’offrir un ultime défi.

En espérant qu’il continue de représenter le 9-3 en conservant son numéro 93.

