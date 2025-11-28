S’abonner au mag
  • Mexique
  • Monterrey

Sergio Ramos : stop ou encore ?

KM
Partager
127
Sergio Ramos : stop ou encore ?

Adios amigos !

La fin de l’aventure mexicaine de Sergio Ramos se précise. Arrivé en février dernier à Monterrey en provenance de Séville, le défenseur central ne devrait pas prolonger la suite de son bail, selon The Touchline. L’ancien Madrilène devrait donc disputer ses dernières rencontres lors des play-offs du championnat mexicain, où Monterrey s’est imposé 2-0 en quarts de finale aller face au Club América, ce jeudi.

Pas encore l’heure de la fin

Mais toujours selon The Touchline, le défenseur de 39 ans n’envisage pas encore de raccrocher les crampons, et ce malgré le fait qu’il ait commencé cet été sa carrière de chanteur solo. Sergio Ramos aurait déjà demandé à ses agents de lui trouver un nouveau point de chute. Après avoir joué pour Séville, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Monterrey, l’ancien capitaine de la Roja devrait donc s’offrir un ultime défi.

En espérant qu’il continue de représenter le 9-3 en conservant son numéro 93.

Les médias mexicains réservent un accueil épicé à Anthony Martial

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

06
Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)
Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!