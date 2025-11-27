Franck Haise a proposé à ses dirigeants de le virer

Proposer à ses dirigeants de se faire virer, quelle drôle d’idée.

Après le 17e match sans victoire des Niçois en Coupe d’Europe, les huit buts pris en une semaine et leur cinquième défaite d’affilée toutes compétitions confondues, Franck Haise a pris la parole. Et, surprise, il a révélé avoir déjà proposé à ses dirigeants d’être le fusible. Les propos recueillis par L’Équipe indiquent que l’entraîneur a parlé de cette solution après la défaite des Niçois à Marseille (1-5), vendredi dernier.

« Je leur ai proposé d’être l’électrochoc »

« Je sais me remettre en cause et mes dirigeants le savent, car je leur ai proposé d’être l’électrochoc après le match contre l’OM. Si ça doit être la solution (son limogeage), je suis prêt à l’accepter. Je me bats avec nos armes, mais si je dois être un jour le fusible et la solution… »

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2029, le Français a également admis qu’il ne démissionnera pas du banc de l’OGC Nice : « Je continuerai à assumer mes responsabilités et je n’abandonnerai pas mes joueurs. »

Toujours selon le canard sportif, son licenciement coûterait entre trois et quatre millions d’euros. « On ne sera pas qualifiés, on ne passera pas », a-t-il ajouté au micro du diffuseur. À la question de savoir s’il allait repartir au combat, il a répondu ceci : « Le jour où on n’aime plus [les combats], il faut partir à la pêche. »

La pêche aux points ?

Le désarroi du commentateur officiel de l’OGC Nice