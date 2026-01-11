Comme toujours, le Bayern démolit Wolfsburg

Bayern 8-1 Wolfsburg

Buts : Fischer (CSC, 5e), Díaz (30e), Olise (50e et 76e), Jenz (CSC, 53e), Guerreiro (68e), Kane (69e) et Goretzka (88e) pour les Bavarois // Pejčinović (13e) pour les Bas-Saxons

Comme d’habitude. Dans son histoire, le VFL Wolfsburg n’a jamais gagné à Munich. Ça attendra encore un peu puisque, pour sa première promenade de 2026, le Bayern a dansé le French Cancan tout l’aprem (8-1). Le champion en titre a mis 30 minutes à se dégourdir les jambes, puis a parfaitement assumé son mode d’écart avec un élément moyen de son championnat. Il s’agit du score le plus large entre les deux clubs, et la plus grosse victoire du Bayern cette saison. Les Bavarois ont déjà marqué 63 buts en 16 journées de Bundesliga.

Le doublé d’Olise

Michael Olise, qui a poussé le pauvre Kilian Fischer à marquer contre son camp (1-0, 5e), a marqué un joli doublé (50e et 76e). Luis Díaz a donné mal de tête au pauvre gardien Kamil Grabara, déjà casqué. Harry Kane, personnalité de l’année 2025 en Allemagne, s’est réveillé pour marquer son vingtième but de la saison. Et quel but (69e). Tranquilles, les Bavarois ont marqué cinq buts en… 25 minutes. Sur une jolie passe de l’ancien Rennais Lovro Majer, Dzenan Pejčinović avait égalisé et donné un peu de baume au cœur aux Verts (13e). Mais égaliser contre le Bayern Munich n’est pas une bonne idée. Wolfsburg sont quatorzièmes de Bundesliga.

Place à l’opération maintien.