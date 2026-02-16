Luis Enrique n’écarte pas la possibilité de jouer sans gardien à Monaco

L’acmé du divertissement. Avant le barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco, Luis Enrique s’est montré plutôt piquant face aux journalistes. Outre les questions (et les réponses) classiques concernant le match de ce mardi soir, la conférence de presse de ce lundi a donné lieu à quelques déclarations assez… enriquesques.

Il faut dire que les deux derniers déplacements parisiens sur le Rocher ont laissé des traces sur le visage de Donnarumma en décembre 2024. mais aussi sur le pied de Lucas Chevalier lors du match aller de championnat (défaite 1-0). Ce qui a poussé le technicien espagnol à envisager d’employer les grands remèdes : « On va peut-être jouer sans gardien ! » Une manière de slalomer les difficultés que n’aurait pas reniée le skieur Clément Noël, et qui se montre très utile dans le contexte actuel.

Quel visage pour le PSG face à Monaco ?

Alors que les Parisiens sortent d’une nouvelle défaite face au Stade rennais, Luis Enrique est revenu sur ce qui n’a pas souri à ses joueurs. « On s’est créé beaucoup d’occasions pour marquer, on a perdu le match parce qu’ils ont été très efficaces, a-t-il commenté. C’est mieux d’arriver en Ligue des champions avec une victoire, mais nous sommes habitués à surmonter ce genre de situations. […] C’est un moment particulier, car la vraie Ligue des champions va débuter. »

Interrogé à plusieurs reprises sur les propos d’Ousmane Dembélé, le technicien espagnol n’a pas tenu à s’épancher. En effet, l’ancien coach du FC Barcelone a préféré rappeler qu’« il y a toujours beaucoup de bruit autour du PSG et il faut l’accepter, voilà ». De toute manière, il sait très bien comment s’y prendre pour inverser la tendance. « Il faut être attentif et jouer de la même manière, complète l’ancien sélectionneur de l’Espagne. C’est le football, c’est la même chose, il faut essayer de bien faire le boulot pour gagner. Nous ne changeons pas de mentalité. »

Est-ce que ça changerait grand-chose ?

Deux absents pour le PSG à Monaco