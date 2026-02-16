L’aventure mexicaine se complique pour Anthony Martial

Ça se pimente pour Martial. Rayados de Monterrey, le nouveau club de l’attaquant français, a gagné son match 1 à 0 contre le Club León et se place à la 6e place du championnat mexicain après six journées. Sorti sur civière et remplacé par Lucas Ocampos, Anthony Martial va être écarté des terrains à cause d’une blessure à l’épaule. Dans un communiqué, les Rayados de Monterrey expliquent que leur joueur souffre d’une luxation.

Golden Boy en carton

C’est de pire en pire pour le natif de Massy au Mexique. Après 18 matchs, l’attaquant de 30 ans n’a marqué qu’un but et donné trois passes décisives pour son équipe. Ses débuts étaient d’ailleurs critiqués par la presse locale. Après des passages ratés à Séville et à l’AEK Athènes, le joueur révélé à l’AS Monaco et acheté 60 millions par Manchester United n’a jamais réussi à confirmer son statut de Golden Boy 2015. Ses blessures n’ont pas aidé non plus…

