Lucas Ocampos souffre d’une paralysie du visage

50% figé, 50% fonctionnel.

Nouveau coup dur pour Lucas Ocampos qui avait déjà manqué trois matchs sur blessure après un accident de scooter entre la fin du mois de novembre et début décembre. Cette fois, le club de Monterrey a révélé ce mardi que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille souffre d’une paralysie faciale selon le communiqué des Rayados.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Former Sevilla player Lucas Ocampos is suffering from facial paralysis and must remain in bed for two weeks with absolute rest. pic.twitter.com/j21TIc85kt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 30, 2025

« Le Club de Futbol Monterrey informe que le joueur Lucas Ocampos a présenté une paralysie faciale du côté gauche du visage, probablement d’origine virale, indique le club. Le joueur sera au repos pendant 7 jours et son évolution clinique sera évaluée afin de déterminer s’il peut rejoindre les entraînements collectifs de présaison. » L’Argentin pourrait donc manquer le premier match du tournoi de clôture du championnat mexicain face à Toluca le 11 janvier prochain.

En story Instagram, le joueur a su faire preuve d’humour en indiquant que « janvier sera meilleur ».

Quel avenir pour Sergio Ramos ?