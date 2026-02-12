Direction Eibar pour un ancien du PSG

Vous vous rappelez le couloir gauche avant Nuno Mendes ? Sans club depuis son départ de Getafe en fin de saison dernière, l’international espagnol Juan Bernat (32 ans) s’est engagé en faveur du SD Eibar, actuel 14e de Liga Hypermotion (deuxième division espagnole), comme le club basque l’a indiqué sur ses réseaux sociaux ce lundi. Quadruple champion de France avec le PSG, avec lequel il a évolué durant 5 saisons (2018-2023), le latéral gauche reprend donc du service après avoir été miné par les blessures ces derniers mois.

Formé au Valence CF, Juan Bernat s’apprête donc à connaitre son quatrième club espagnol, après avoir porté les maillots de Villarreal et de Getafe par la suite. Mal classé en championnat, le SD Eibar comptera sur toute l’expérience de sa nouvelle recrue pour valider l’opération maintien des Armeros en fin de saison, à commencer par la réception du Racing Santander ce dimanche (16h15).

