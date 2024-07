Stoitchkov se relance au Deportivo Alavés

Un Stoichkov qui joue en bleu et rouge, mais qui n’est pas bulgare.

Juan Diego Molina Martínez, plus communément appelé Stoichkov, quitte Eibar pour s’engager au Deportivo Alavés, rejoignant ainsi la première division du championnat espagnol. Mais aucun des deux clubs n’a encore fait de communiqué, puisque ce transfert a été annoncé par… la mairie de San Roque, petite bourgade près de Cádiz, où est né le joueur. Marca rapporte en effet que le transfert de l’attaquant n’a été officialisé par aucun des deux clubs, mais que le maire et la conseillère municipale déléguée au sport de cette ville du sud de l’Espagne ont publié un communiqué de presse pour féliciter Stoichkov pour « ce nouveau chapitre dans sa carrière sportive », donnant même les détails de l’opération en évoquant un contrat de trois ans et un transfert de 1,2 million d’euros. Lunaire, surtout qu’Eibar et Alavés sont deux clubs situés au Pays basque, à presque 1 000 kilomètres de San Roque.

El sanroqueño “Stoichkov” ficha por el Alavés, de Primera División El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y la edil de Deportes, Mónica Córdoba, han felicitado al jugador por este nuevo paso adelante en su trayectoria deportivahttps://t.co/lxXJ1EP8KO#CanalSanRoqueMultimediaRTVM pic.twitter.com/HZ8UVKI9jJ — San Roque (@Ayto_SanRoque) July 14, 2024

Deuxième fait cocasse, le surnom Stoichkov a été donné à ce joueur espagnol par son père, après qu’il a croisé la route de la légende bulgare Hristo Stoichkov dans un bar à Barcelone. À la suite de cette rencontre, le paternel voulait même légalement appeler son fils avec le patronyme du Ballon d’or 1994, décision rejetée par sa femme, qui opta pour un nom plus conventionnel. Mais 30 ans plus tard, Juan Diego Molina continue de jouer avec le nom de Stoichkov floqué dans le dos.

Concernant son prétendu transfert, ni Alavés ni Eibar n’ont encore communiqué à date.

Pronostic Alaves Eibar : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Liga 2