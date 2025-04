La belle boulette du gardien d’Amiens

Pas facile de se déplacer en Corse, en général.

Alors si en plus, le gardien des visiteurs offre un but aux locaux… C’est ce qu’il s’est passé à Ajaccio ce vendredi, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 2 : alors que le match contre Amiens avait démarré depuis 23 minutes, Régis Gurtner a complètement foiré sa relance en prenant trop de temps pour réaliser son geste et a ainsi permis à Aboubakary Kanté d’ouvrir le score.

🇫🇷 #Ligue2BKT 🏆 Everson Jr est notre homme du multi ! 😍 Le Corse est l'auteur d’un coup franc magnifique !#beINLIGUE2 #multiLigue2 pic.twitter.com/CemIBzWTiN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 4, 2025

Si Malick Mbaye a égalisé peu de temps après cette cagade, les insulaires ont finalement remporté la rencontre grâce à un délicieux coup franc d’Everson Junior Pereira da Silva. Un pion sur lequel le gardien s’est encore montré impuissant, mais sans être particulièrement fautif cette fois.

Dur, dur d’être un portier.

