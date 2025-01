Guingamp intègre le top 5 de Ligue 2, Caen va galérer toute la saison

La fête en Bretagne.

Trois points d’écart entre les cinq premiers et entre les trois derniers, la Ligue 2 est décidément l’un des championnats les plus serrés du monde. À l’issue du multiplex du vendredi et en attendant le double choc Metz-Paris FC et Dunkerque-Lorient du samedi, deux choses sont sûres : Guingamp est une valeur sûre cette saison, et Caen va ramer.

Toujours engagé en Coupe de France, le Guingamp de Sylvain Ripoll peut ambitionner la Ligue 1. Il ne l’a certes pas vue depuis 2019, mais qu’importe : après avoir cartonné Rodez (3-0), il est quatrième ce vendredi soir. Amine Hemia, Brighton Labeau et Taylor Luvambo ont marqué, et le nom de Ripoll a été scandé en fin de match.

La seule victoire à l’extérieur de la soirée est l’œuvre de Pau. Le club préféré du Premier ministre a mis fin à l’embellie du Red Star très sereinement (1-3), notamment grâce à une sublime ouverture du score d’Antoine Mille (0-1, 5e). Une construction remarquable, qui avait débuté par une relance du gardien Bingourou Kamara. L’infatigable Khalid Boutaïb avait ensuite tenté sa chance. Après l’égalisation du numéro 7 audonien Damien Durand (43e), Pathé Mboup a marqué son penalty (1-2, 61e) et Ange Ahoussou a donné de l’ampleur au score (1-3, 70e).

La 500e de Corchia chez les professionnels

Pau est huitième ce vendredi soir, un point devant Amiens, dixième. Pour la 500e en carrière de Sébastien Corchia, Amiens est allé chercher les trois points devant Bastia grâce à un penalty de Louis Mafouta (1-0, 82e). Amiens met fin à une série de quatre défaites.

Idem à Ajaccio, vainqueur de Caen (2-1). Dans le match de la peur, Ajaccio repasse barragiste. Si Alexandre Mendy avait ouvert le score (62e), Axel Bamba (70e) puis Aboubakary Kanté (83e) ont soulagé l’ACA. Caen perd pour la cinquième fois d’affilée, ça craint.

Il pourra toujours se rassurer en se disant que Martigues est toujours plus bas. En attendant leur nouveau coach, les Sang et Or du Sud ont longtemps cru arracher le nul, mais non. Eddy Silvestre a été opportuniste lors d’un dernier corner, et ça a suffi (1-0). Une troisième victoire consécutive pour les Grenoblois, à quatre points du top 5 ce soir.

La mIsère, c’est terminé !

Ajaccio 2-1 Caen

Buts : Bamba (70e) et Kanté (84e) pour l’ACA // Mendy (62e) pour le SMC

Red Star 1-3 Pau

Buts : Duránd (43e) pour les locaux // Mille (20e), Mboup (S.P., 61e) et Ahoussou (70e) pour les visiteurs

Amiens 1-0 Bastia

But : Mafouta (S.P., 82e) pour l’ASC

Grenoble 1-0 Martigues

But : Sylvestre (90e +5) pour le GF38

Guingamp 3-0 Rodez

Buts : Hemia (5e), Sidibé (71e) et Luvambo (90e+5) pour les Guingampais

