Chelsea enfonce Tottenham et remonte dans le Top 4

Chelsea 1-0 Tottenham

Buts : Fernández (49e) pour les Blues

La saison des galères se poursuit à Tottenham.

Battu face à Arsenal juste avant la trêve internationale, Chelsea n’a pas laissé filer un nouveau derby de Londres de ce jeudi en s’imposant d’une courte tête face à Tottenham (1-0). Malo Gusto et ses potes prennent là trois points extrêmement importants dans la lutte pour la Ligue des champions : avec 52 points au compteur, les voilà quatrièmes avec une petite unité d’avance sur Manchester City. Du côté de Tottenham, la situation s’empire encore un peu plus : les hommes d’Ange Postecoglou concèdent là une seizième défaite en 30 matchs de championnat et occupent une triste quatorzième place.

Fernández servi par Palmer

Dès la première minute de jeu, les Blues mettent un gros coup de pression aux Spurs avec une frappe sur le poteau de Nicolas Jackson. Bien que dominants, les hommes d’Enzo Maresca sont quelque peu brouillons dans le dernier tiers adverse et ne parviennent pas à tromper un Guglielmo Vicario attentif. Le but tombe enfin en début de seconde période : trouvé par un joli centre de Cole Palmer, Enzo Fernández profite du marquage approximatif de Destiny Udogie pour ouvrir le score d’une reprise de la tête à bout portant (1-0, 49e). Dans la foulée, Trevoh Chalobah fait le break d’une superbe reprise de volée, mais le but est finalement annulé pour une position de hors-jeu.

Maintenu à flot par les arrêts de Vicario, Tottenham continue d’y croire malgré un déchet technique omniprésent et une production offensive décevante. Pape Matar Sarr pense remettre les deux équipes à égalité d’une frappe à distance mal gérée par Robert Sánchez, mais une faute du Sénégalais lors de la récupération du ballon est finalement signalée. Sur une transition en fin de match, Son Heung-min s’arrache pour reprendre un ballon à quelques mètres du but, mais Sánchez se montre cette fois solide en sauvant les siens. Malgré les treize minutes de temps additionnel disputées, Tottenham reste muet jusqu’au-bout et enchaîne un quatrième match sans victoire en Premier League.

Ange Postecoglou commence tout doucement à avoir chaud aux fesses.

