Manchester City, Arsenal, Liverpool : on connaît les affiches des huitièmes de finale de League Cup

MBC
Déjà les huitièmes, on nage en plein délire.

Les derniers seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise se disputaient ce mercredi soir, en même temps que les rencontres de Ligue Europa. Face à des équipes des divisions inférieures, les cadors du football anglais se sont facilement qualifiés. Manchester City s’est imposé face à Huddersfield (2-0), Newcastle a facilement disposé de Bradford (4-1), tandis qu’Arsenal et Tottenham ont respectivement battu Port Vale (2-0) et Doncaster (3-0). Après ces rencontres sans suspense, les magnats des boules de l’English Football League ont tiré au sort les prochains huitièmes de finale.

Le gros poisson cityzen a pêché les cygnes de Swansea, un tirage abordable qui permettra à Pep Guardiola d’enfin laisser au repos la toupie Bernardo Silva. Tottenham devra se coltiner Newcastle à Saint-James’ Park alors qu’Arsenal accueillera Brighton. Le Liverpool d’un Ekitike sans frites, mais avec maillot, recevra Crystal Palace. Dans le même temps Chelsea se déplacera à Wolverhampton, une équipe redoutable en Coupe de la Ligue, mais horriblement mauvaise en Premier League.

Un derby gallois

Le cauchemar de Manchester United, Grimsby Town, affrontera quant à lui Brentford à domicile pour réitérer un exploit majuscule. L’autre petit Poucet Wycombe jouera face à Fulham. À noter aussi, un derby gallois entre les abonnés du tribunal, Cardiff, et les stars du showbiz, Wrexham. Ces huit rencontres se disputeront à la fin du mois d’octobre.

Est-ce que le fan de foot et prince de Galles William assistera à ce derby ?

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

