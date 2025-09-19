Dernier de Premier League, Wolverhampton prolonge son coach

Raymond Domenech est jaloux.

Comme souvent, Wolverhampton vit un début de saison galère. Quatre matchs, zéro victoire, zéro point au compteur et une place au fond de la charrette de Premier League. Un bilan nauséabond pour une équipe en grande difficulté, notamment défensivement avec ses 9 buts encaissés. Pourtant, la direction des Wolves a décidé de prolonger le contrat de son entraîneur Vítor Pereira. Ce jeudi soir, le Portugais a étonnement signé pour trois ans supplémentaires.

Passé simple

Arrivé en décembre dernier alors que le club végétait déjà dans la zone de relégation, l’ancien technicien de Porto était parvenu à remobiliser une équipe en panne de confiance. Le club des West Midlands avait finalement terminé à la seizième place du championnat, une performance qui a visiblement rendu aveugle le propriétaire du club, Jeff Shi : « Vitor a réalisé une excellente saison en 2024-2025, avec un bilan très positif, dont six victoires consécutives en Premier League et une nomination méritée pour le titre d’entraîneur de la saison », déclare le meilleur ami de Jorge Mendes dans le communiqué du club.

A new three-year contract for Vitor Pereira ✍️ — Wolves (@Wolves) September 18, 2025

Sauf que le passé, c’est le passé comme dirait ton grand-père. Cette saison, Pereira n’est toujours pas parvenu à trouver une alchimie avec un effectif encore une fois chamboulé. Beaucoup pensaient qu’il jouerait sa tête contre Leeds ce week-end, mais la direction des Gold and Black lui a finalement réaffirmé sa confiance avant ce match crucial. « L’heure est à la stabilité. Vitor a besoin de temps pour travailler avec l’équipe, créer une alchimie avec les nouveaux, et on fera tout pour le soutenir, lui et son staff », conclut Shi.

Shi plus dans la colle Vitor !

