Un nouveau fils de Zlatan Ibrahimović signe pro au Milan

Un Ibrahimović de plus au Milan

Merci papa.

Trois petits jeunes viennent de signer leur premier contrat pro avec le Milan AC : Luca Nolli, Andrea Cullotta et un certain Vincent Ibrahimović. Ce nom vous dit quelque chose ? Oui, il s’agit bien du fils de Zlatan, la légende du club rossonero, conseiller du propriétaire à l’heure actuelle.

Âgé de 17 ans, Vincent joue au milieu de terrain et a déjà été appelé dans les sélections jeunes de la Suède. L’an dernier, c’est un autre Ibrahimović, Maximilian, qui avait signé pro. Aujourd’hui âgé de 19 ans, il a fait plusieurs apparitions en Youth League, mais n’a pas encore eu l’opportunité de jouer avec l’équipe première.

Family business.

Les Rabiot ont versé 10 000 euros à Jean-Marc Bosman

