Un Ibrahimović de plus au Milan

Trois petits jeunes viennent de signer leur premier contrat pro avec le Milan AC : Luca Nolli, Andrea Cullotta et un certain Vincent Ibrahimović. Ce nom vous dit quelque chose ? Oui, il s’agit bien du fils de Zlatan, la légende du club rossonero, conseiller du propriétaire à l’heure actuelle.

Âgé de 17 ans, Vincent joue au milieu de terrain et a déjà été appelé dans les sélections jeunes de la Suède. L’an dernier, c’est un autre Ibrahimović, Maximilian, qui avait signé pro. Aujourd’hui âgé de 19 ans, il a fait plusieurs apparitions en Youth League, mais n’a pas encore eu l’opportunité de jouer avec l’équipe première.

