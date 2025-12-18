La prémonition de Luis Enrique s’est presque réalisée

Il se savait.

Six. SIX, c’est le nombre de titres remportés par le PSG en 2025. Tout simplement le deuxième club de l’histoire en Europe à réaliser cet exploit sur une année civile, après le Barça de 2009. Et s’il y en a bien un qui y a toujours cru, c’est son architecte. Luis Enrique n’a jamais douté, même l’hiver dernier dans le creux de la vague, persuadé que le temps finirait par balayer les critiques.

Le technicien espagnol déclarait alors : « Je le dis ouvertement, je pense que nous allons tout gagner. C’est mon objectif et c’est pour cela que je me lève tous les matins. » Chose presque faite aujourd’hui, ne laissant filer que la Coupe du monde des clubs en juillet.

🔴🔵 PSG 🗯️ Luis Enrique : "Je le dis ouvertement, je pense que nous allons tout gagner !"#beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/Krg2aCHO4f — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 6, 2024

Une déclaration venue tout droit de la préhistoire

Un peu de contexte à cette déclaration, tout de même. Nous sommes le 5 octobre 2024, veille d’une défaite glaçante au Parc face à l’Atlético de Madrid (1-2), sur un but en contre-attaque d’Ángel Correa. À ce moment-là, Gianluigi Donnarumma n’est pas indiscutable dans les cages, Ousmane Dembélé reste un ailier croqueur, et Fabián Ruiz un pestiféré, jugé bon uniquement avec la Roja.

Un peu plus d’un an plus tard, une fois son équipe installée sur le toit de l’Europe, de France et de « l’Intercontinental », le discours a bien changé. Paris se voit désormais favori à sa propre succession en Ligue des champions. Enrique a concrétisé ses idées de génie. Et comme l’a dit un très grand rappeur français : « On ne dit pas toujours ce que l’on fait, mais on fait toujours ce que l’on dit. »

Mais attention tout de même à ne pas perdre le titre en Ligue 1.

