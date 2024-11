L’Atlético climatise le PSG

Une nouvelle fois incapable de concrétiser ses temps forts et ses innombrables occasions, le Paris Saint-Germain a été battu sur sa pelouse par un Atlético de Madrid pourtant plus que timide (1-2). Il en faudra beaucoup plus pour espérer sortir de cette saison régulière de Ligue des champions.

PSG 1-2 Atlético

Buts : Zaïre-Emery (14e) pour les Rouge et Bleu // Molina (18e) et Correa (90e+3) pour les Colchoneros

À deux doigts de piquer sa crise sur la scène européenne, le PSG a peut-être mis les deux pieds dedans en cette soirée de début novembre au Parc des Princes. Encore à la limite du ridicule par son incapacité à marquer, le champion de France a concédé une deuxième défaite en quatre matchs de Ligue des champions, en s’inclinant à la toute dernière seconde face à l’Atlético de Madrid (1-2). Les visages en disaient long après cet ultime coup de froid : Paris n’est pas bien dans cette C1, pas bien du tout.

Noël en avance

Dans un Parc des Princes où le virage Auteuil a déployé deux grands tifos, dont un marquant réclamant la paix en Palestine, remonté comme un coucou au coup d’envoi, les Parisiens prennent la rencontre par le bon bout. Pour la 200e de Marquinhos brassard autour du biceps et sous les yeux de Pedro Miguel Pauleta ou de Marco Verratti, c’est Achraf Hakimi qui allume la première mèche, d’une reprise de volée qui frise avec le poteau droit de Jan Oblak (2e). Le Marocain est en jambes et enchaîne déjà les déboulés dans son couloir droit et sert Ousmane Dembélé en retrait, alors que l’attaquant tire (déjà ou encore, c’est au choix) au-dessus (4e). Les deux complices régalent la tribune Paris, et c’est tout le PSG qui entre parfaitement dans sa rencontre avec, comme depuis plusieurs matchs, un pressing haut et surtout efficace. Si Barcola tente d’apporter sa pierre à l’édifice en butant sur Oblak (12e), le jeu ne penche clairement pas de son côté.

Quelle erreur de Lenglet qui permet à Zaïre-Emery d'ajuster tranquillement Oblak ! 😳 1-0 pour Paris 👏#PSGATM | #UCL pic.twitter.com/kfS1PMziR6 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 6, 2024

Comme les deux équipes s’affrontent pour la première fois de leur histoire, il est de coutume de se faire quelques cadeaux de courtoisie. Natif de Beauvais en Île-de-France, Clément Lenglet est le premier à passer au déballage. Mis sous pression par Dembélé dans sa propre surface, le défenseur s’écroule sous la pression et se fait piquer par le moustique qui, altruiste, sert parfaitement Warren Zaïre-Emery. D’une épatante sérénité, le titi s’amuse du portier slovène et termine son œuvre d’un délicieux piqué (1-0, 14e). Sauf que Paris est bien obligé de rendre la pareille. Déjà débordé par Guliano Simeone, mais sauvé par Gianluigi Donnarumma, le Portugais foire sa relance et laisse les Colchoneros revenir à hauteur. D’un jeu en triangle supersonique entre Nahuel Molina, Julián Álvarez et ce même Simeone, Molina est retrouvé dans la surface, en s’aidant peut-être de la main, et fusille « Gigio ». Tout est à refaire (1-1, 18e). Si Mendes n’est décidément pas très serein et que l’Atlético reprend du poil de la bête, ça ne dure pas et les 20 premières minutes emballantes laissent place à un jeu de position assez platonique. La ligne de 5 madrilène bloque tout derrière, et les quelques incursions parisiennes ne donnent rien. Dembélé a beau enchaîner les dribbles, Paris ne trouve pas la faille et rejoint les vestiaires frustré.

Le Cholismo n’est certainement pas mort

Reposés, les Parisiens attaquent la seconde période comme la première, avec beaucoup d’entrain, mais moins de précision et de tranchant. Marco Asensio loupe le ballon sur un bon service de Barcola, et les hommes de Luis Enrique doivent se résoudre à tenter leur chance de loin… ou sur des centres tirs, à l’image d’Achraf Hakimi (54e). Un peu plus servi, mais pas franchement plus décisif, Barcola se frotte par deux fois à Oblak sans réussite (58e et 64e), tandis que João Neves et Dembélé n’y arrivent pas sur les deuxièmes ballons.

🚨 PARIS S'INCLINE FACE À L'ATLÉTICO À LA DERNIÈRE MINUTE ! Les Parisiens se sont fait piéger en toute fin de match par Correa 😳 Avec cette défaite 2-1, le PSG perd 2 places et se retrouve 25ème au classement 📊#PSGATM | #UCL pic.twitter.com/LrYkXwV0aM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 6, 2024

L’Atlético n’a tiré que deux fois, mais affiche autant de buts que le PSG au compteur, alors les locaux se lancent à corps perdu vers l’offensive. Sauf que leur mal le plus profond n’est jamais bien loin, et Marquinhos envoie une tête de poussin sur un bonbon de Vitinha (73e), quand Hakimi oublie tous ses coéquipiers seuls dans la surface (77e). Les centres s’enchaînent, les tribunes retiennent leur souffle à chaque remontée de balle énergique, mais le plan de Simeone est trop solide pour un PSG aussi affligeant devant le but. Pire encore, Paris craque en contre sur l’ultime occasion du match. Parti à l’abordage, l’Atlético voit Griezmann servir Correa, l’Argentin crochète Vitinha dans la surface avant de condamner Paris sur le quatrième tir (!) madrilène de la soirée (1-2, 90e+4). Szymon Marciniak siffle trois coups, et Paris ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Que les phases finales semblent loin… Au fait, si Paris se cherche toujours un n°9, il pourra se tourner vers Antoine Dupont, lui aussi présent dans les tribunes du Parc ce mercredi soir.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (Kolo Muani, 73e), Vitinha, Neves (Ruiz, 67e) – Dembélé (Doué, 89e), Asensio (Lee, 67e), Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

Atlético (5-3-2) : Oblak – Simeone (Riquelme, 59e), Molina, Witsel, Lenglet, Galán (Reinildo, 59e) – Gallagher (Lino, 77e), De Paul (Koke, 59e), Barrios – Álvarez (Correa, 59e), Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Zaïre-Emery : « On n'est pas inquiet »