Liverpool chute, Chelsea déçoit et Tottenham se reprend

Que cette fin de saison est longue, pour Liverpool…

Alors qu’ils ont encore un titre de champion d’Angleterre à confirmer et qu’ils sont éliminés de toutes les autres compétitions, les Reds ont de nouveau perdu ce samedi : lors de son déplacement à Fulham (huitième) pour le compte de la 31e journée de Premier League, le leader du classement est en effet tombé en un quart d’heure malgré la magnifique et précoce ouverture du score d’Alexis Mac Allister. Après ce but, les Cottagers ont ainsi tout renversé en un temps record : Ryan Sessegnon a profité d’un bon travail de Sander Berge et d’Andreas Pereira pour égaliser, Alex Iwobi a poussé Andrew Robertson à la faute pour donner l’avantage aux siens puis Rodrigo Muniz a effacé Virgil van Dijk pour enfoncer le clou. La réalisation de Luis Díaz sur la fin n’a rien changé, Arsenal restant à onze points en raison de son nul à Everton.

Doublé pour Johnson, Nkunku et les Blues impuissants

De son côté, Southampton a comme d’habitude servi de punching-ball à son adversaire en dépit d’un pion en toute décontraction de Mateus Fernandes sur la fin : grâce à un doublé tout en renardise de Brennan Johnson combiné à un penalty de Mathys Tel, Tottenham a plutôt facilement dominé la lanterne rouge pour remonter au treizième rang et stopper sa malheureuse série de quatre matchs consécutifs sans succès. Enfin, Chelsea a beaucoup déçu puisqu’il n’a ramené qu’un point de son voyage compliqué à Brentford (douzième) : avec Christopher Nkunku titulaire en pointe, les Blues se sont montrés assez inoffensifs, et les Bees auraient même pu s’imposer avec davantage de précision dans le dernier geste. La quatrième place des Londoniens ne tient donc plus qu’à un fil, Manchester City se trouvant à deux minuscules unités et pouvant les doubler en cas de victoire contre Manchester United.

Au fait, les Saints sont officiellement relégués !

Brentford 0-0 Chelsea

Fulham 3-2 Liverpool

Buts : Sessegnon (22e), Iwobi (32e) et Muniz (37e) pour Fulham // Mac Allister (13e) et Díaz (71e) pour Liverpool

Tottenham 3-1 Southampton

Buts : Johnson (13e et 42e) et Tel (90e+6, SP) pour Tottenham // Fernandes (90e) pour Southampton

