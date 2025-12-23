S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • GR.C
  • NIGERIA-TANZANIE (2-1)

Le Nigéria tient son rang face à la Tanzanie

FG
Le Nigéria tient son rang face à la Tanzanie

Nigeria 2 – 1 Tanzanie

Buts : S.Ajayi (36e) & Lookman (52e) pour les Super Eagles // M’mombwa (50e) pour les Taifa Stars

Un vrai match de handball.

Dans un complexe sportif de Fès clairsemé et sous une pluie battante, le Nigeria a su faire respecter la logique et sort vainqueur d’un duel déséquilibré de bout en bout. Malgré le score étriqué, les Super Eagles ont dominé la rencontre de la tête et des épaules sans réussir à creuser davantage le score. La faute à la barre transversale, d’abord, sur laquelle la tête de Calvin Bassey s’est écrasée en début de rencontre. Celle du gardien tanzanien Zuberi Foba, ensuite, venu mettre en échec à plusieurs reprises d’attaquants nigérians pas franchement inspirés tout au long de cette rencontre. La lumière est finalement venue de là où ne l’attendait pas, une tête sublime du défenseur Semi Ajayi laissé trop seul au milieu de la surface (1-0, 36e). Ademola Lookman aurait même pu creuser l’avantage avant la mi-temps, s’il n’avait pas voulu faire danser l’ensemble de la défense avant de tirer.

Le bijou de Lookman

Dès le retour des vestiaires Victor Osimhen, pas franchement inspiré tout au long du match, trouvait enfin la faille d’une sublime madjer mais voyait son but sublime refusé logiquement pour une position de hors-jeu. Contre toute-attente, la Tanzanie venait dans la foulée égaliser sur l’une de ses rares incursions grâce à la malice de M’mombwa, profitant d’une défense nigériane bien mal alignée (1-1, 50e). Les Super Eagles ne doutaient pourtant pas longtemps, Ademola Lookman redonnant l’avantage à son équipe deux minutes plus tard d’une frappe aussi sublime que sèche du gauche dans le petit filet tanzanien (2-1, 52e). Le Ballon d’or africain 2024 scellait ainsi le score d’une rencontre dont la dernière demi-heure ne fut pas des plus emballantes. Sans spécialement briller, les hommes d’Éric Chelle font le taf et prennent la tête de la poule C, en attendant le Tunisie-Ouganda de 21h.

 

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (40 à 31)

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!