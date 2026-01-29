S’abonner au mag
  • Benfica-Real Madrid (4-2)

La « honte» de Mbappé après la défaite du Real Madrid

La « honte» de Mbappé après la défaite du Real Madrid

La vergüenza, si ! Alors qu’une victoire à Lisbonne suffisait au Real Madrid pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, les Espagnols sont tombés contre Benfica (2-4). Ils terminent neuvièmes et devront passer par les barrages« Ce n’est pas normal, a raconté le capitaine de l’équipe de France aux micros espagnols. Ce qu’on a vu aujourd’hui, ce n’est pas normal. On avait clairement pour objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale, pour jouer deux matchs de moins. On a commencé le match avec trop de légèreté. Ils auraient mérité de marquer en premier mais on a marqué sur une occasion. On pensait alors qu’on allait se mettre dans le rythme du match, ça a été le contraire. Ils ont été meilleurs que nous en première mi-temps, s’il y a 5-1, ça ne me choque pas. »

L’attaquant, qui a inscrit un doublé ce soir, a ensuite fait référence au but final du gardien Anatoliy Trubin (à la 98ème minute) alors que le Real Madrid avait écopé de deux cartons rouges dans le temps additionnel. « On est entré avec d’autres intentions en seconde période, notre but leur a fait un peu de mal. […] On n’a pas mis assez de rythme, de créativité pour avoir des occasions et ils ont mis ce dernier but… C’est une honte. » 

« Nous sommes les coupables », a réagi de son côté Federico Valverde en sortant du stade.

José Mourinho, Special Ops

