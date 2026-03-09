Quel stade pour la finale de la Coupe de France ?

Où devra aller Emmanuel Macron pour tester sa cote de popularité ? Alors que Lens, Toulouse, Strasbourg et Nice se disputent le trophée de la Coupe de France, personne ne sait encore où se jouera la finale. En raison de travaux en Île-de-France, les transports en commun sont affectés et le match ne pourra pas avoir lieu le samedi 23 mai prochain au Stade de France.

La FFF milite pour le Stade de France

Il existe deux solutions : choisir une autre date, en l’occurrence le vendredi 22 mai, ou un autre lieu, loin de la capitale. Selon L’Équipe, c’est le Groupama Stadium qui tient la corde depuis l’élimination lyonnaise en quarts de finale. Les Gones obstruaient vraiment le calendrier car ils sont encore en course en Ligue Europa, dont la finale se joue le mercredi 20 mai.

Pour l’heure, la FFF continue de pousser pour une finale à Saint-Denis. « Le Stade de France a une portée symbolique pour la Coupe de France. C’est celui des Bleus, mais traditionnellement aussi celui de la finale de la Coupe. Il bénéficie de ce caractère de neutralité très important d’un point de vue d’éthique sportive. Je crois aussi que les équipes qui y participent, comme les supporters, sont heureux de se retrouver dans ce stade chargé d’histoire. C’est donc vraiment l’option que l’on privilégie », a indiqué Philippe Diallo. Le président de la Fédé assure que la réponse devrait être donnée d’ici 10 jours.

Tout ça pour que Lyon ne joue aucune finale.

Kombouaré, les codes n’ont pas changé