Laporta-Font : l’autre match dans le match

Alors que le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Newcastle pour le huitième de finale aller de Ligue des champions ce mercredi, un autre match se joue en coulisses. Ou plutôt une guerre intestine que se livrent Joan Laporta et Victor Font, candidats à la présidence du club catalan. Entre déclarations et coup bas, tout est permis. Tour d’horizon.

Qu’il s’agisse de l’Espagne ou de la France, ce dimanche 15 mars, c’est élections. Comme pour les municipales, où tous les coups sont permis, la guerre fait rage entre Joan Laporta et Victor Font pour savoir qui sera le futur président du FC Barcelone. Après des mois à naviguer entre les affaires Negreira, les micmacs administratifs, le chantier du Camp Nou et les caisses vides, le président sortant, annoncé large vainqueur selon les estimations, ne s’est quasiment pas donné la peine de faire campagne. À l’inverse, celui qui l’avait déjà affronté en 2021 multiplie les coups de com et les effusions médiatiques pour tenter de faire basculer l’opinion dans la dernière ligne droite, quitte à remettre le bordel dans un club qui avait retrouvé un semblant de sérénité ces derniers mois.

Xavi comme faire-valoir

Déjà au cœur des promesses de campagne de 2021, Xavi Hernández est de nouveau un protagoniste de premier plan pour cette nouvelle édition. Alors qu’il ne s’était jamais réellement engagé en faveur de Font il y a cinq ans, il n’a pas hésité cette fois à apporter son soutien total au natif de Granollers. Au point même de semer la zizanie après son interview dans la Vanguardia publiée dimanche 8 mars, où il accuse Joan Laporta d’avoir bloqué au dernier moment le retour de Lionel Messi chez les Blaugrana à l’été 2023. Un discours qui passe mal du côté des socios, alors que les Barcelonais disputent ce mardi leur huitième de finale aller à Newcastle.

La légende du Barça est plus qu’un ami intime de l’unique candidat s’opposant à Laporta. Le champion du monde 2008, outre sa présence au QG de campagne de Font lors de la soirée de présentation de son projet, lui a même apporté sa signature de socio pour lui permettre d’être candidat. Il est également associé avec Font depuis 2019 pour la création d’un logiciel sur les statistiques dans le football. Si Font avait promis le retour de Xavi sur le banc blaugrana lors des élections 2021, la prophétie s’est bien réalisée, mais sous le deuxième mandat de Laporta, puisque le numéro 6 barcelonais a entraîné entre 2021 et 2024 son club de toujours, avec lequel il a remporté la Liga en 2023, ainsi que la Supercoupe d’Espagne la même saison. Mais l’idylle avec les Culés ne devrait pas reprendre selon les confidences du principal intéressé à la Vanguardia : « Mon chapitre comme entraîneur du Barça est terminé. À mon avis, je ne reviendrai pas. »

Lionel Messi au cœur de la bataille

Même s’il a quitté le club à l’été 2021, Lionel Messi n’est jamais bien loin des aspects politiques du Barça. Preuve en est : les déclarations de Xavi à propos du vrai faux retour du mythique numéro 10 en juin 2023 ont enflammé les débats. « Leo (Messi) avait signé. Nous avons repris contact, et il m’a dit qu’il était impatient de revenir. Nous avons discuté jusqu’en mars (2023). […] Mais Laporta a tout fait capoter. Il m’a dit que si Leo revenait, il y aurait une guerre (de salaires) et qu’il ne pouvait pas se le permettre. Et puis soudain, Leo a cessé de répondre à mes appels, car on lui avait dit que c’était impossible. » En effet, en 2021, Laporta avait basé l’essentiel de sa campagne en assurant qu’il serait capable de conserver Messi au club, pour le résultat que l’on a connu six mois plus tard. Pour autant, Laporta a très peu goûté les déclarations de l’ancien technicien blaugrana : « Quand je vois ces déclarations de Xavi, je pense à Hansi Flick, commente le dirigeant catalan. Quand on est président, on doit prendre des décisions très difficiles. Et j’ai dû prendre une décision très difficile. Avec Xavi, nous continuions à perdre, et avec Flick, nous commencions à gagner. Avec les mêmes joueurs, Xavi perdait et Flick gagnait. »

Pour autant, les allégations de Xavi semblent peu réalistes. Le même Xavi en 2023 au cours d’une interview avec le créateur de contenu Gerard Romero expliquait qu’il s’agissait d’une décision personnelle de Messi de ne pas revenir au Barça : « Lionel Messi a lui-même décidé de refuser le FC Barcelona pour rejoindre l’Inter Miami afin d’avoir une vie plus tranquille avec sa famille. » À rappeler également que le FC Barcelone a dû aller en justice pour pouvoir prolonger Gavi et enregistrer les arrivées de Dani Olmo et Pau Victor, la loi concernant le dépassement de masse salariale autorisé en Liga n’ayant été votée qu’en 2024 et entrée en vigueur au début de cette saison 2025-2026, soit bien après le potentiel retour de l’octuple Ballon d’or. Reste à savoir si Font, grâce à Xavi, a définitivement réussi à gagner la bataille médiatique et à faire pencher l’élection en sa faveur ou si, comme en 2021, la seconde place lui est promise. En attendant, reste à Pedri, Raphinha et Flick à remettre le football au cœur des débats.

