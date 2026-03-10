L'équipe nationale autrichienne tient sa recrue

Il préfère Mozart à Shakespeare. C’était dans les cartons, c’est officiel : Carney Chukwuemeka est désormais éligible pour évoluer avec l’équipe nationale d’Autriche. La FIFA a approuvé le changement de nationalité sportive du milieu de terrain du Borussia Dortmund ce lundi.

L’Autriche au détriment de l’Angleterre et du Nigeria

Né à Vienne de parents nigérians, Carney Chukwuemeka a grandi en Angleterre et pouvait représenter les Three Lions, l’Autriche ou le Nigeria. Malgré ses multiples apparitions avec les équipes jeunes de l’Angleterre, le milieu de 22 ans s’est laissé convaincre par Ralf Rangnick, le sélectionneur autrichien, de défendre les couleurs de son pays de naissance.

Il pourrait faire ses débuts lors de la prochaine trêve internationale, durant laquelle l’Autriche affrontera le Ghana (27 mars) et la Corée du Sud (31 mars), en vue de la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet).

Les conséquences du Brexit.

Un Anglais bientôt sous le maillot autrichien ?