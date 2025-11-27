S’abonner au mag
  • Mondial U17
  • Finale
  • Portugal-Autriche (1-0)

Le Portugal est champion du monde

UL
Le Portugal est champion du monde

Il faut bien que jeunesse se fasse…

Le Portugal est champion du monde pour la première fois de son histoire ! En catégorie U17, pardi. Après leur victoire à l’Euro en juin contre la France, les jeunes portugais ont battu les U17 autrichiens en finale (1-0), et succèdent à l’Allemagne. La compétition se disputait au Qatar. Anísio Cabral, jeune joueur de Benfica, a inscrit le seul but du match après unune passe de…. Romario (Cunha). Il marque son septième but dans la compète. En face, ni Werner (Jakob) ni Posch (Daniel) ni Hofmann (Florian) n’ont fait la différence. L’Autriche perd pour la première fois de la compétition.

L’Italie a remporté la p’tite finale contre le Brésil (0-0, 4 à 2 aux TAB).

On connaît les deux finalistes de la Coupe du monde U17 !

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!