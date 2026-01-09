La boulette qui qualifie le Sénégal

27e minute, quart de finale de Coupe d’Afrique des nations opposant le Mali au Sénégal. Alors qu’aucun but n’a encore été inscrit, une offensive des Lions de la Téranga change tout : au bout de l’action, Iliman Ndiaye inscrit en effet la seule réalisation de la partie et qualifie son équipe.

🇸🇳 Iliman Ndiaye profite d'une boulette du gardien du Mali et ouvre le score pour le Sénégal ! pic.twitter.com/uJnwe7opp2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 9, 2026

Mais sur ce mouvement, les demi-finalistes peuvent remercier un de leurs adversaires en particulier : Djigui Diarra, le gardien ayant foiré son intervention sur un centre de Krépin Diatta. De quoi passer une très, très mauvaise nuit et s’excuser auprès de ses partenaires…