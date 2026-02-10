S’abonner au mag
Monaco a du payer 425 000 euros d'amende pour que Pocognoli s'installe sur son banc

Ca fait un Poco de monnaie. Puisqu’il n’a pas de diplôme d’entraîneur valide (le fameux BEPF ou un équivalent), Sébastien Pocognoli ne peut pas s’asseoir sur le banc de l’AS Monaco chaque week-end depuis le 9 octobre, date du limogeage d’Adi Hütter, sans que son club ne paie une lourde amende. Et à ce petit jeu, l’ASM a déjà versé près de 425 000 euros à la FFF. C’est le calcul réalisé par L’Équipe et disponible dans le statut des éducateurs et entraîneurs de football. Cette amende forfaitaire est versée à chaque match de Ligue 1 ou de coupe de France. Près de 750 000 euros sont en jeu d’ici à la fin de la saison. 

La tentative du prête-nom Perrinelle

Le technicien belge passe ses diplômes en Belgique. Il devrait être diplômé en fin de saison, indique le journal, qui précise quand même que le club monégasque a tenté de faire passer Damien Perrinelle, adjoint de Pocognoli, comme prête-nom du coach. Mais Perrinelle est aussi en formation cette année. Le Rocher aurait donc eu aussi à payer l’amende, mais s’il précise au canard qu’il « a toujours eu à l’esprit de devoir payer une amende à partir de l’arrivée de Sébastien Pocognoli. »

Attention aux rattrapages, tout de même.

Nice et Monaco se quittent bons ennemis

  • Grand Récit
Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

