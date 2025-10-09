Adi Hütter n’est plus l’entraîneur de l’AS Monaco

Conservé en septembre, viré en octobre.

Selon l’AFP, l’AS Monaco a annoncé à son entraîneur Adi Hütter qu’il était démis de ses fonctions. Après deux saisons à la tête de l’ASM, l’Autrichien avait été conservé cet été. Mais la claque reçue contre Bruges en Ligue des champions (1-4), doublée d’un revers face à Lorient (1-3) et du match nul en supériorité numérique face à l’OGC Nice (2-2), lui a coûté sa place.

Le Rocher tient déjà son successeur

Freiné par les blessures de plusieurs cadres, ainsi que par la gestion du cas Pogba, le coach de Monaco a été sauvé ces dernières semaines par la forme étincelante d’Ansu Fati, mais le match nul face à Nice a convaincu les dirigeants de tourner la page.

Alors qu’il a annoncé son départ aux joueurs ce jeudi après-midi, Hütter devrait rapidement être remplacé. Monaco est en effet en négociations très avancées avec le Belge Sébastien Pocognoli, actuel coach de l’Union saint-gilloise, champion de Belgique en titre et également engagé en Ligue des champions.

On peut être en crise et cinquième de Ligue 1.

Le retour de Paul Pogba pourrait être à nouveau repoussé